«Мощный взрыв», который слышали жители нескольких британских городов, в том числе Лестера и Лондона, и который спровоцировал панику среди населения, на самом деле оказался звуковой волной истребителей, сообщает The Sun.

Многочисленные жалобы британцев, указывавших на громкий хлопок и ощутимую тряску домов, стали поступать примерно в полдень по местному времени. Испуганные жители начали звонить в полицию и государственные органы, чтобы сообщить о происходящем.

В итоге выяснилось, что звуковую волну создали истребители RAF Typhoon, которые были подняты в воздух по тревоге после того, как небольшой двухмоторный самолет Dash 8 перестал отвечать на попытки установить связь с земли и направился в сторону Лондона. Как выяснилось позже, на борту отказала система радиосвязи. В итоге местная полиция и британское Минобороны через социальные сети и медиа заверили жителей городов, что им нечего опасаться.