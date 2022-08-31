Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий продлил до конца ноября режимы террористической и кибернетической угроз на территории страны. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Правительственный центр безопасности.

«Моравецкий подписал постановления, продлевающие до 23:59 31 августа 2022 года действие третьей степени угрозы CRP (CHARLIE–CRP) и второй степени угрозы тревоги BRAVO. Уровни угрозы действуют на территории всей страны», — отмечается в сообщении.

Уровень кибернетической опасности CHARLIE-CRP является третьим из четырех возможных. Он вводится в случае события, которое подтверждает вероятность террористической атаки в киберпространстве или получает достоверную информацию о планируемом событии. Аварийная степень BRAVO является второй из четырех возможных. Она вводится в случае повышенной и предсказуемой угрозы возникновения события террористического характера.