Монополисты способствуют распространению коронавируса?

В Азербайджане с каждым днем увеличивается число зараженных коронавирусом. По мнению врача Тураны Расуловой, основной причиной роста числа инфицированных в Азербайджане является плотность пассажиропотока в общественном транспорте. « Чтобы снизить риск заражения COVID-19 в автобусах, в Азербайджане, как и в Турции, следует запретить перевозить больше пассажиров, чем количество сидячих мест. Кроме того, следует увеличить количество транспортных средств и рассмотреть альтернативные варианты.

При отсутствии массового скопления людей на открытом пространстве и соблюдении социальной дистанции вероятность заражения снижается в 19 раз. Однако в местах, где отмечается повышенная скученность населения, достаточно одного больного, чтобы за 15 минут заразить всех пассажиров», — заявила врач.

По мнению экономиста Азера Мехтиева увеличению количества транспортных средств для ликвидации плотности при пассажироперевозках препятствуют компании – монополисты.

«Самым крупным монополистом в сфере пассажироперевозок является Бакинское транспортное агентство. Этот монополист также занимается выдачей лицензий другим монополистам», — сказал нам Азер Мехтиев.

Пресс- секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев не согласен с мнением Азера Мехтиева. «Никакой монополии в сфере пассажироперевозок не существует. Доказательством этому является то, что пассажироперевозками в Баку занимаются около сорока компаний. А причиной плотности пассажиропотока в общественном транспорте являются «пробки» на городских дорогах»- сказал нам пресс-секретарь.

По словам известного экономиста Натика Джафарли, большая часть компаний, занимающихся пассажироперевозками, действуют за чертой города. «А самые прибыльные маршруты — в центре Баку, транспортное агентство, которое является самым крупным монополистом в сфере пассажироперевозок, оставило себе или отдало «своим» компаниям», — сообщил нам экономист.

Как заявил # глава Союза потребителей Эюб Гусейнов причиной плотности пассажиропотока в общественном транспорте являются компании – монополисты, которые контролируют пассажироперевозки в Баку.

«Самым крупным монополистом в сфере пассажироперевозок является Бакинское транспортное агентство. Как правило, компании — монополисты заключают между собой картельные соглашения и договариваются не допускать на рынок чужих. Думаю, что плотность пассажиропотока в общественном транспорте является результатом таких соглашений», — сказал Эюб Гусейнов.