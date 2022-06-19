Израиль находится на пороге новой волны пандемии коронавируса, заявил генеральный директор министерства здравоохранения страны, профессор Нахман Аш в воскресенье, 19 июня.

Двумя днями ранее, 17 июня, в Израиле было зарегистрировано 7000 новых случаев заражения SARS-CoV-2. По словам Аша, Минздрав Израиля фиксирует в настоящее время также рост числа пациентов с осложнениями и учащение госпитализаций. «Думаю, мы можем начать называть это новой волной», — указал он, добавив, что актуальное развитие связано с распространением варианта коронавируса «омикрон» BA.5.

BA.5 имеет аналогичные «омикрону» характеристики в плане заразности и вероятности получения осложнений. Исходя из этого, профессор Аш подчеркнул, что, по его мнению, повторного введения жестких карантинных мер пока не требуется. «Что касается превентивных мер, то «омикрон» изменил наш подход к ним. — указал он. — Даже если этот вариант (BA.5.) очень заразный, нет необходимости вводить такие ограничения, как локдауны или нечто подобное».

Пока Минздрав Израиля не планирует возвращаться и к обязательному ношению масок в закрытых общественных помещениях. (DW)