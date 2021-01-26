Молодежь в Азербайджане научат решать гендерные проблемы по-новому

В Азербайджане впервые состоится хакатон по гендерному равенству. Его цель — просвещение и поощрение молодых людей решать гендерные проблемы с помощью технических средств, сообщает #.

Мероприятие состоится 19-21 февраля по инициативе и при организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Общественного объединения «Региональное развитие», финансовой поддержке Европейского Союза в рамках программы «ЕС за гендерное равенство: против гендерных стереотипов и гендерного насилия», осуществляемой Агентством ООН по делам женщин (UN Women) и Фондом ООН в области народонаселения (UNFPA).

Хакатон пройдет в онлайн формате с участием более 30 команд из Баку и регионов. У всех участников форума будет возможность заранее поработать с профессиональными местными и иностранными менторами для подготовки к соревнованиям.

Команды будут выбирать среди таких тем, как борьба с насилием в отношении женщин, селективные аборты, предотвращение недооценки девочек, поощрение ответственного отцовства, борьба с гендерными стереотипами при выборе профессии и достижение гендерного равенства при распределении домашних дел.

Командам будет предоставлено время для разработки прототипа своего проекта.

Проекты, представленные на хакатон, будут оцениваться жюри. Победители получат денежные призы: за первое место – 5 000 AZN, второе – 3 000, и за третье – 1000 AZN.