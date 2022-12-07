Кишинёв выступает за укрепление стратегического партнерства с США.

Как сообщает агентство «Anadolu», об этом президент Майя Санду заявила на встрече с вице-президентом США Камалой Харрис в Вашингтоне.

«В Белом доме мне представилась честь провести разговор с Камалой Харрис, вице-президентом Соединенных Штатов Америки. Мы поговорили о нашей ситуации и основных проблемах, с которыми мы сталкиваемся. Мы подтвердили нашу приверженность дальнейшему укреплению молдавско-американского стратегического партнерства», — написала глава государства в соцсетях.

Стороны обсудили «совместные усилия по поддержанию мира и порядка в Молдове и повестку дня страны в рамках процесса европейской интеграции».

«Я рассказала о стремлении оставаться частью свободного мира, строить сильную экономику и государство, которое ценит и защищает каждого своего гражданина. Мы выразили уверенность, что Молдова сможет достичь поставленных целей при поддержке со стороны партнеров по развитию», — приводит слова Санду Интерфакс.