МВД Молдовы планирует отказаться от десяти «неподходящих» соглашений с Содружеством Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщила глава министерства Анна Ревенко, цитирует РИА Новости.

«Мы констатировали, что десять из них [соглашений] являются скорее стерильными и неподходящими, поэтому мы начали процедуру по денонсации», — сказала она. По словам Ревенко, была проведена проверка, результаты которой показали, что у МВД есть 32 соглашения о сотрудничестве с СНГ.

Министр уточнила, что после качественного анализа, учитывающего перспективы и риски указанных документов, власти приняли решение денонсировать их. Соглашения связаны с работой пограничных служб и урегулированием чрезвычайных ситуаций, добавила она.