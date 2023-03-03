Министр иностранных дел и европейской интеграции республики Нику Попеску сообщил, что Молдова может присоединиться к части санкций ЕС в отношении РФ в ближайшее время. Заявление было сделано на брифинге, приуроченном к годовщине подачи Молдовой заявки на вступление в ЕС.

«В том, что касается санкций, наша позиция абсолютно ясна. Наша степень присоединения к санкциям значительно вырастет. В Европейском союзе действует 38 санкционных режимов, которые используются как правовая основа для разработки санкций. Молдова присоединилась к 21 из них. На этом этапе Молдова не присоединилась к 10 правовым видам санкций, но это число скоро сократится», — заявил министр и отметил, что введение санкций потребует определенных действий от финансовых регуляторов страны.

Ранее Попеску заявил, что Молдова запросила у ЕС отправку гражданской миссии по безопасности для противостояния «гибридным угрозам». В Кишеневе обвиняют Россию в организации антиправительственных митингов и ведении гибридной войны против страны.