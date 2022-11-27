Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что страна может начать переговоры о вступлении в ЕС уже весной 2023 года. Об этом она сообщила журналистам, передает «Sputnik Молдова».

Литовские власти обещали поддержать Молдову на пути вступления в ЕС. Накануне Гаврилица и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните дали совместную пресс-конференцию.

Депутат Европарламента от Румынии Мариан-Жан Маринеску направил в Еврокомиссию предложение включить Молдову, как кандидата на вступление в ЕС, в зону европейского свободного роуминга.

Парламентарий подчеркнул, что Евросоюз должен давать Киеву и Кишиневу одинаковые стимулы и возможности для сотрудничества. По его мнению, Молдова «твердо придерживается проевропейской позиции», несмотря на свое географическое положение, а также экономическое и политическое давление.