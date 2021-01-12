Молдова и Украина договорились о сотрудничестве

Президенты Молдовы и Украины Майя Санду и Владимир Зеленский в ходе встречи в Киеве договорились вывести двусторонние отношения стран на уровень стратегического партнерства. Об этом Санду сообщила на своей странице в Facebook.

«Мы подтвердили наш интерес возобновить молдавско-украинские связи и договорились начать новую главу — как в двусторонних отношениях, так и в наших общих устремлениях к европейской интеграции <…> Мы хотим быть не просто соседями — мы хотим быть друзьями, между которыми установлено стратегическое партнерство», – написала глава Молдовы.

В ходе переговоров стороны приняли решение создать специальный совет на уровне президентов, который «поможет находить взаимоприемлемые решения на благо граждан», указано в сообщении. Кроме того, была достигнута договоренность активизировать совместные усилия по евроинтеграции. (gazeta.ru)