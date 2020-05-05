Молчание Совета Прессы

В последнее время местные СМИ довольно часто пишут о проверке деятельности Фонда господдержки СМИ. Новое руководство Фонда даже поверхностным аудитом выявило огромные недочеты в работе Фонда. Особенно это касается процесса строительства домов и выдачи квартир журналистам. Деньги на строительство выделялись распоряжением президента, а лица, которым было доверено реализовать этот процесс, вели себя так, как будто это они – «маленькие боги» — дарят журналистам квартиры. Да еще включали в список получателей своих же людей, часто не имеющих никакого отношения к журналистике.

23 апреля в # была опубликована статья под названием «Где рубль», в которой рассказывалось о правонарушениях, допущенных в Государственном фонде поддержки СМИ, во времена, когда этой организацией руководил Вугар Сафарли (https://zerkalo.az/gde-rubl/).

В статье было приведено заявление члена правления Совета прессы Азера Хасрета о том, что в построенных по указанию президента для решения жилищных проблем журналистов домах, наряду с журналистами квартиры также получили лица, которые не имеют никакого отношения к журналистике.

«Квартира также была предоставлена секретарше Фонда господдержки СМИ», — сказал # Азер Хасрет.

В статье были приведены также слова бывшего члена Наблюдательного Совета Фонда государственной поддержки СМИ Мушвига Алескерли: «Предоставлением квартир занималась специальная комиссия. Она готовила списки претендентов, которые затем представлялись в Администрацию президента».

Мы решили продолжить эту тему и попытаться выяснить, понесет ли кто-то уголовную ответственность за допущенные нарушения при предоставлении квартир журналистам?

Интересно то, что о беззаконии в процессе выдачи квартир говорят и члены правления Совета Прессы, а бывший член Наблюдательного Совета Фонда господдержки СМИ вообще кивает в сторону Администрации президента.

Если в этот список попали лица, которые не имеют никакого отношения к журналистике, это означает, что глава государства, который выделил деньги на строительство этих домов, был введен в заблуждение руководством фонда. Ведь список, на основании которого выдавались квартиры журналистам, составлял Фонд поддержки СМИ.

Как заявил # юрист, специалист по правам медиа Алескер Мамедли, в данном случае речь идет о совершении преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения или договора, предусмотренном в статье 61.1.13 Уголовного кодекса Азербайджана.

«Хочу также отметить, что согласно уголовно-процессуальному кодексу Азербайджана опубликованная в СМИ информация о совершении уголовного преступления, должна быть тщательно расследована органами прокуратуры», — заявил # юрист.

Мы неоднократно пытались связаться с пресс-службой Генпрокуратуры и выяснить, известна ли им информация, о том, что в домах, построенных для журналистов, квартиры были также выделены лицам, которые не имеют никакого отношения к журналистике. К сожалению, все наши попытки оказались тщетными.

Эксперт в области медиа Зейнал Мамедли раскритиковал позицию Совета Прессы.

«Совет Прессы должен был выразить свое возмущение по поводу предоставления квартир, выделенных главой государства, людям весьма далеким от прессы. Однако Совет Прессы предпочел молча наблюдать за этим беззаконием», — заявил Зейнал Мамедли.

А знал ли об этих негативных, противозаконных моментах председатель Совета прессы Афлатун Амашев? И знал ли конкретно о том, что в доме, построенном для журналистов, была предоставлена квартира, например, секретарше Государственного фонда поддержки СМИ? И если знал, то почему молчал? Ведь фактически такими шагами саботировалась инициатива президента.

В беседе с # Афлатун Амашев блеснул «умом и сообразительностью». Он уточнил, что оказывается, квартира была предоставлена не секретарше Фонда поддержки СМИ, а бухгалтеру…

А какая разница, если в обоих случаях получатель квартиры не является тружеником пера? Ответ на данный вопрос Амашев пообещал послать на нашу страницу Facebook. Как известно, обещанного три года ждут. И вот уже, который день мы ждем объяснение председателя Совета Прессы.

Честно говоря, зная нынешние реалии Азербайджана, мы понимаем причину нежелания Амашева участвовать в обсуждении темы квартир журналистов. Да, инициатива президента избавила многих наших коллег по цеху от квартирного вопроса. Но негатива было так много, что невольно задаешься вопросом: а как они посмели саботировать инициативу президента? Ведь и Амашев, и Сафарли прекрасно знают, что за всеми этими махинациями с квартирами стоял их «крестный отец» — теперь уже бывший советник президента, бывший глава общественно-политического отдела АП Али Гасанов. И многие журналисты, которые по своему стажу, имели полное право на получение квартиры, обращались с письмом именно к нему. Эти письма доставлялись Гасанову его же помощниками, которые после его опалы быстренько нашли нового хозяина и до сих пор работают в АП ради «государственных интересов». Во что они превратили прессу и говорить не хочется. Тезисное управление СМИ продолжается. А Амашев, хотя и был главой Совета Прессы, но подчинялся Гасанову – человеку, который сделал из него, избранному в свое время коллегами по цеху главой организации, послушного клерка. Правда, и наш герой оказался не так прост, как казался, сумев быстро сориентироваться и переобуться на ходу. Но как показало время, Амашев оказался не только сереньким журналистом, но и таким же администратором, деятельность которого строго согласовывалась с АП, точнее с Гасановым. И если дело дойдет до суда по поводу нарушений в процессе выдачи квартир, то им всем придется предстать перед правосудием. Хотя бы в качестве свидетелей. И они вынуждены будут назвать «крестного отца». Так, что процесс ожидается более, чем интересный…