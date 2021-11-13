«У нас нет вечных союзников, а есть вечные интересы» – пожалуй, только эта старая английская политическая мудрость обнадеживает нас, даже заставляет оптимистически смотреть на будущее американо-турецких отношений.

Но так думают вовсе не все. В настоящее время основная оппозиционная партия Турции полна надежды на то, что между двумя союзниками не пробежала черная кошка, и только ошибочная политика действующих властей привела к тому, что между двумя военно-политическими союзниками установились довольно натянутые и напряженные отношения.

Но нас интересуют не временные, не сиюминутные отношения между США и Турцией, а стратегические. Как известно, в данный момент США считают своими соперниками Россию и Китай. Если на процессы смотреть через эту призму, тогда можно констатировать, что Анкара может быть весьма полезной для США.

Усилив свое присутствие в Центральной Азии, Турция может сыграть роль настоящего «геополитического рычага» между Китаем и Россией. Но тут есть два момента.

Во-первых, многие склонны думать, что Вашингтон не заинтересован в усилении Анкары, даже ревностно относится к роли, которую Турция играет в региональных проблемах.

Кроме того, Турция не очень-то послушный союзник. В вопросах, связанных с ближневосточной проблемой, в проблемах, касающихся Ирана, даже в сирийской и ливийских проблемах Анкара проводит весьма самостоятельную политику.

Во-вторых, Вашингтон опасается того, что, усилив давление на Китай и Россию, может способствовать к их сближению. В-третьих, многие, в том числе политические наблюдатели в самой Турции, смотрят на объединение тюркских республик – даже на современный туранизм, как на романтическую идею. Но тут следует отметить несколько деталей, касающихся данного вопроса.

Во-первых, Россия и Беларусь намерены объединиться в общем, союзном, славянском государстве.

Конечно, касательно этой проблемы политические наблюдатели настроены не очень-то оптимистично, потому что возможности и желания Москвы не очень совпадают. Даже после аннексии Крыма стало ясно и понятно, что кормить население красивейшего острова не такая легкая задача. Беларусь не Крым, по размерам она больше даже многих европейских государств. Плюс, последние интегративные процессы многие наблюдатели связывают с шаткостью политического положения действующего президента страны, т.е. Александра Лукашенко, который еле-еле удерживается перед давлением европейских стран.

Во-вторых, в недавнем прошлом, США создали параллельный военный блок с участием Великобритании и Австралии, который сразу был отмечен этническим, т.е. англосакским военным союзом.

Китай и Россия весьма чувствительны в тюркском плане. В Китае существует уйгурская проблема, и очевидно, что усиление Турции в Центральной Азии приведет к пробуждению уйгурского национального движения.

О России говорить не стоит. Тюркские народы и народности занимают ведущую роль в религиозной и этнической палитре страны. Вдобавок, свои геополитические амбиции Москва реализует благодаря постсоветским тюркским государствам, которых в свое время Александр Солженицын назвал «подбрюшным грузом» России. Но по иронии судьбы, получилось наоборот – Россия изо всех сил цепляется за этот регион, понимая, что, если из ее зоны влияния уйдут тюркские государства, она потеряет статус региональной державы.

Что касается сомнений самих тюркских наблюдателей, заметим, что современный туранизм в корне отличается от того романтического, который возник в начале прошлого века. Понятно, что тюркским государствам вовсе не стоит объединяться в одном государстве. Достаточно проводить скоординированную и согласованную политику.

Мы не знаем, какова будет реакция среднеазиатских республик на интегративные призывы. Азербайджан в отдельности должен усилить отношения с Турцией, особенно, в военно-политическом плане. Только так мы можем выстоять перед давлением России…