Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует отправиться в США в сентябре для участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН и двусторонних переговорах с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Indian Express со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, официальной причиной визита в США является участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, но «ключевой целью будет встреча с президентом США, решение торговых вопросов и достижение общей позиции по пошлинам».

Согласно источникам, визит Моди в США запланирован на последнюю неделю сентября.

Подготовка к нему уже ведется — процесс аккредитации и организация самой поездки должны быть завершены уже в августе.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел 50 -процентные пошлины на индийские товары из-за покупки Дели российской нефти.