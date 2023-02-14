Использование российскими Вооруженными силами мобилизованных в качестве замены в подразделениях, понесших потери в боях, едва ли создаст достаточные наступательные возможности для крупномасштабного и быстрого механизированного продвижения, пишет американский Институт изучения войны (Institute fort he study of war, ISW) в ежедневной сводке. Постоянная зависимость РФ от мобилизованных, которые проявили неспособность выполнять боевые задачи, включая обнаружение минных полей, или не знали, что делать, наткнувшись на них во время штурма, указывает, что такие лица не обладают боевым опытом, необходимым для проведения успешного механизированного наступления, отмечают аналитики. Эти мобилизованные, вероятно, прошли лишь ограниченную индивидуальную подготовку, говорится далее.

Эксперты ISW не исключают, что РФ развернет дополнительные мобилизованные подразделения, которые могут проводить продуманные оборонительные операции или наступательные операции на истощение на линии фронта в Угледаре. Однако эти военнослужащие едва ли станут эффективными механизированными подразделениями, способными проводить успешные наступательные операции в краткосрочных рамках месяцев, резюмируют аналитики. (DW)