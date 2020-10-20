МО: Противник отступает

«В результате проведенных операций понесшие огромные потери вражеские подразделения отказались вступать в бой. Они были вынуждены оставить занимаемые позиции и отступить».

Как сообщает Report, об этом сказал пресс-секретарь пресс-службы Министерства обороны Азербайджанской Республики, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

«Ряд сел Физулинского, Джебраильского, Ходжавендского и Зангиланского районов, а также город Зангилан были освобождены после долгой оккупации. В настоящее время наши войска держат под контролем всю линию фронта. Вражеские силы несут потери, дезертируют с поля боя и отступают», — подчеркнул А.Эйвазов.

Анар Эйвазов также заявил, что высказывания некоторых пользователей соцсетей в связи с операциями могут создать угрозу для жизни военнослужащих.

«Еще раз призываем пользователей соцсетей и СМИ ссылаться только на информацию, которую сообщает Верховный главнокомандующий и на информацию Министерства обороны», — отметил он.

А.Эйвазов от имени Министерства обороны поздравил азербайджанский народ с новыми успехами.