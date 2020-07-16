МО Азербайджана: «Наши ВС не обстреливают населенные пункты, в отличие от армянской стороны»

Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны о якобы попытке диверсии азербайджанской диверсии и обстрелах из гаубиц Д-30 приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес.

Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы заявил, что такого рода сообщения — вымысел и дезинформация армянской стороны.

«Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты, в отличие от армянской стороны. Сегодня утром ВС Армении обстреляли азербайджанские села Агдам, Дондур Гушчу, Вахидли в Товузском районе снаряды попали на жилые дома».