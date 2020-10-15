Младший сын Трампа заразился коронавирусом

По словам первой леди США Мелании Трамп, у ее 14-летнего сына Бэррона выявили коронавирус. Она уточнила, что тест показал положительный результат, однако пока никаких симптомов нет.

«К счастью, он — крепкий подросток», — сообщила супруга президента США.

Ранее в Институте аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) США заявили, что Дональд Трамп, переболевший COVID-19, более не является активным распространителем вируса, ему можно проводить публичные мероприятия. Коронавирус перенесла и Меланья Трамп.