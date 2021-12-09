Родители детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) сталкиваются с многочисленными трудностями, но государство не спешит облегчить им жизнь. Такие дети требуют постоянной опеки, а значит, один из родителей, обычно мать, должен постоянно находиться с ним. Понятно, что это негативно сказывается на доходах семьи. Покупка лекарств и реабилитация связаны с расходами и прохождением бюрократических процедур.

На днях родители детей с инвалидностью обратились с открытым письмом, в котором заявили, что стараются сделать все возможное, и не только для того, чтобы как можно больше восстановить их здоровье, позаботиться об их будущем и образовании. Но поскольку нагрузка на их плечи ложится и по мере роста детей, ухудшения собственного здоровья, увеличения семейных забот, они вынуждены просить государственные органы оказать нашим детям более существенную поддержку.

«Последние 2 пандемийных года особенно негативно отразились на здоровье и психологическом состоянии наших детей. Многие главы семей лишились заработка, что еще более усугубило материальное положение семей детей с ОВЗ.

К сожалению, соответствующие министерства и агентства проявили полное безразличие к состоянию нас и наших детей, не предприняли никаких шагов по оказанию материальной и моральной поддержки нашим семьям во время пандемии, процедуры прохождения нашими детьми комиссии по назначению инвалидности еще более усложнились, пособия нашим детям не выплачивались в течение периода ожидания из-за назначения инвалидности, которое не было одобрено вовремя.

Хотя в начале этого года произошло увеличение размера пенсий, выплачиваемых пенсионерам, и президентской стипендии, выплачиваемой лицам с инвалидностью 1-й степени из-за общей болезни, не было никакого увеличения ни социального пособия, выплачиваемого нашим детям, ни пособия, выплачиваемого по уходу за ними», – говорится в обращении.

Родители детей с ОВЗ подчеркивают, что цены на все растут, а пособия остаются мизерными

В связи с вышесказанным, они отмечают, что необходимо:

Увеличение размера социальных пособий, выплачиваемых детям с ОВЗ, путем доведения суммы до прожиточного минимума; Доведение размера президентской пенсии, выплачиваемой родителям, осуществляющим уход за детьми с ОВЗ, до прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц; Адаптация прожиточного минимума к продовольственной и непродовольственной потребительской корзине; Не рассматривать в качестве дохода семьи суммы социального пособия на детей ОВЗ и президентской стипендии, выплачиваемые одному из родителей (по действующему законодательству эти выплаты не облагаются подоходным налогом, следовательно, эти выплаты не должны рассматриваться в качестве дохода семьи); Принятие главами местных органов исполнительной власти соответствующих мер по ежемесячной помощи семьям детей с ОВЗ, проживающих на их территориях; Обеспечение регулярного восстановительного лечения детей с ОВЗ не реже одного раза в 3 месяца (при условии отслеживания очередности с соответствующих сайтов для обеспечения прозрачности в этой области); Строительство государственного или муниципального социального жилья для обеспечения жильем граждан, не имеющих достаточных средств для приобретения или аренды жилья по рыночным ценам, в том числе семей детей с ОВЗ; Разработать критерии малообеспеченности граждан, не имеющих достаточных средств для покупки или аренды жилья по рыночным ценам, а также дать соответствующие указания соответствующим структурам по обеспечению очередности и прозрачности в сфере обеспечения социальным жильем.

Ахмед Рахманов, отец ребенка с ОВЗ рассказал #, что на сегодняшний день собрано 150 подписей родителей и их сбор продолжается.

«Детям с ОВЗ платят очень низкое социальное пособие – 150 манатов, а родителям, ухаживающим за своими детьми с инвалидностью – 50 манатов в месяц. В общем получается 200 манатов – сумма на сегодняшний день более чем скромная. В 2005 году в Азербайджане приняли закон о минимальной потребительской корзине. Когда его принимали, в него не включили медицинские, реабилитационные расходы. Когда мы пару лет назад были в Минтруда по поводу увеличения пособий, нам сказали, что за это их ведомство не отвечает. «Так что мы решили на этот раз обращаться прямо к президенту», —говорит он.

Еще одна проблема – проблема реабилитации. Сначала, по словам Рахманова, нужно обратиться в центр DOST, встать в очередь, и только потом вызывают для прохождения реабилитации. А в DOST могут попасть не все родители, как и в другие структуры Минтруда. В конце лета в Минтруда приняли решение, что без COVID-паспортов никаких заявлений, документов ни от кого не будут принимать, хотя в законе ничего подобного нет. Причем обращения не будут принимать у граждан без COVID-паспортов даже онлайн.

«Они ссылаются на план действий Кабмина по борьбе с ковидом на 2021-2022 годы, но там нет ничего о принудительной вакцинации. Там написано про добровольный характер. Люди не могут сдать документы, не имея прививку. Если приходишь с ребенком, говорят, что ребенка пустим, а вас без COVID-паспорта нет. Что, они серьезно считают, что ребенок, тем более ребенок с ограниченными возможностями здоровья, может самостоятельно оформить документы?

В связи с этим 1 сентября я устроил одиночный пикет перед DOST, а позже и перед Министерством здравоохранения. Я написал официальное письмо от имени нашей организации с просьбой предоставить вкладыши от всех прививок, которые сейчас делают, какие противопоказания и кто должен нести ответственность, если будут побочные эффекты. Мы имеем право знать всю информацию, но ничего подобного не было сделано», –рассказал собеседник.

Возвращаясь к реабилитационным центрам, он отметил, что в реабилитационных центрах Минтруда для тех, у кого тяжелая форма инвалидности, нет эффективных методов реабилитации. На весь Баку всего 2 реабилитационных центра для детей – один принимает стационарных больных, а второй только амбулаторных. Туда едут и из регионов, так что, можно представить, какая там очередь. В январе должен открыться реабилитационный центр в Гябяле, а весной – в Шеки.

Он отметил, что учащимся с ОВЗ на дорогу дают 50 манатов в месяц, но два раза в неделю везти больного ребенка в реабилитационный центр на другой конец города – это тоже немалые расходы, но их никто не покрывает. И чисто физически делать это тяжело.

«В обращении мы подчеркнули, что чтобы получить более интенсивное лечение, у родителей есть только одно средство – прибегнуть к частным реабилитационным процедурам, на которые хватит финансов не у каждой семьи. Такая ситуация приводит к еще большему ухудшению состояния здоровья детей с ОВЗ, к необратимым процессам в их организме, горькие последствия которых нетрудно представить. Если бы были проведены какие-либо статистические исследования условий жизни детей с ОВЗ, их возраста, диагнозов, улучшения или ухудшения их состояния, мы бы стали свидетелями того, сколько детей с ОВЗ умерло именно из-за тяжелого материального положения и ограничений медицинских услуг, особенно в период пандемии.

Мы собираемся отправить наше обращение в президентский аппарат в надежде на то, что на наши проблемы наконец обратят внимание», –сказал Рахманов.