Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и его российским коллегой Сергеем Лавровым.

Информацию об этом распространила пресс-служба МИД Армении.

Отмечено, что Мирзоян и Лавров обсудили вопрос делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

В ходе беседы стороны также обсудили реализацию трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

«Министры иностранных дел двух стран обменялись мнениями по вопросам формирования комиссии по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, безопасности на границе, налаживанию экономических связей и разблокировки коммуникаций в регионе. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян еще раз подтвердил позицию Армении по установлению мира и стабильности в мире, а также нормализации отношений с Азербайджаном. Министры иностранных дел Армении и России также затронули вопросы двусторонней и многосторонней повестки, шаги, предпринимаемые в направлении укрепления союзнических отношений между двумя странами»,- отмечается в сообщении МИД Армении.