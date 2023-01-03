На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и вступивших в силу санкций против России, французская инжиниринговая компания GTT (Gaztransport & Technigaz) объявила о приостановке работы в России.

Как говорится в заявлении на сайте компании, также прекращено сотрудничество с российской «Звездой» по контракту о строительстве 15 газовозов ледокольного класса.

Как говорится сообщении, решение было принято из-за ограничений, предусмотренных восьмым и девятым пакетом санкций Евросоюза.

«С 8 января 2023 года действие контракта со «Звездой» будет приостановлено, и участие GTT на двух самых современных перевозчиках СПГ будет ограничено обеспечением безопасности проектов и целостности технологии в соответствии с действующими международными санкциями», — говорится в сообщении. (unian.net)