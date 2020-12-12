Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами

Российские миротворцы в Карабахе оборудовали наблюдательные посты сооружениями для защиты от выстрелов и осколков, а также для наблюдения за близлежащей территорией. Как передает РИА Новости, об этом сообщило минобороны РФ.

«Российские миротворцы оборудовали наблюдательные посты фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инфраструктура поста включает в себя два модуля для проживания, блок-модуль для приготовления пищи, а также транспортно-технологический блок-модуль с постоянной подачей электроэнергии. Все модули имеют бытовое оборудование, электроприборы, систему обогрева и кондиционирования воздуха.