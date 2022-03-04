Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму на ратификацию поправки к соглашению о миротворческой деятельности ОДКБ о введении понятия «координирующее государство».

Протоколом вводится понятие «координирующее государство» и предусматривается, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности для применения в операции ООН по поддержанию мира. Что стоит за этим решением на фоне военной агрессии против Украины редакция # решило узнать у экспертов.

Украинский политолог Николай Замикуля считает, что Россия уже даже не пытается маскировать истинную сущность ОДКБ.

«Равноправие участников, коллективная безопасность — все это не про данную организацию. ОДКБ — всего лишь инструмент российской имперской политики, направленный на подавление независимости бывших советских республик, обеспечение влияния Москвы на постсоветском пространстве и поддержку агрессивных планов Кремля. Это уже давно было очевидно экспертам — а последняя инициатива только еще раз подтверждает истинность данной точки зрения.

По сути Россия пытается легализовать свои экспансионистские планы, прикрываясь фиктивным «миротворчеством». «Миротворческие силы ОДКБ» — всего лишь ширма, за которой Кремль хочет спрятать свою агрессию по отношению к соседям. Мечта России — получить карт-бланш на контроль территорий бывшего СССР, и эксклюзивное право применять тут силу для удержания данного пространства на своей орбите влияния. Понятие «координирующего государства», которое собираются ввести, явно будет относиться исключительно к Российской Федерации. По сути речь идет о том, чтобы окончательно, публично закрепить узурпацию Россией всей полноты власти в ОДКБ, оставив в прошлом даже чисто формальные признаки равноправия участников.

Будет ли российская инициатива иметь реальные последствия? Нет — так как никто на международной арене не признает легитимность таких «миротворцев». О каком участии «миротворцев ОДКБ» в операциях под эгидой ООН может идти речь, если буквально вчера Генассамблея ООН осудила Россию за агрессию против Украины? Кто в мире в таких условиях поверит в пророссийских миротворцев, согласится дать им хоть какой-то мандат, допустить куда-то?

Отдельный вопрос — кто из членов ОДКБ будет готов поддержать на практике российские инициативы?

Москву на голосовании в ООН поддержали всего пять стран. Большинство членов ОДКБ (за исключением Беларуси — которая де факто уже не является независимой) не выступили на ее стороне. По-моему, это очевидное доказательство, что они не хотят подыгрывать Кремлю в планах, которые не соответствуют их интересам.

Что может российская инициатива дать «партнерам» по ОДКБ? В лучшем случае — их граждан собираются использовать для легитимизации российской агрессии. Десяток белорусов и пара армян будут создавать картинку якобы «многонациональной» операции, выполняемой по факту российскими военными. В худшем случае — Кремль реально хочет использовать их как пушечное мясо для достижения своих целей. Например — на территории Украины. Однако стоит помнить, что для солдат, защищающих свою Родину, гражданство агрессоров не играет роли. Их будут уничтожать — какой бы флаг на форме они не носили. Готовы ли казахские и киргизские парни умирать за российскую имперские идею? Думаю, ответ очевиден. Так что государствам ОДКБ стоит задуматься о своём будущем — в том числе относительно членства в данной структуре. Сейчас, когда мир объединяется в противостоянии российскому преступному режиму, хорошая возможность оставить в прошлом этот идущий на дно корабль», — отмечает Замикуля.

Белорусский эксперт Сергей Богдан уточняет, что протокол поправок к соглашению о миротворческой деятельности ОДКБ был подписан представителями стран-участниц организации в декабре 2021 года.

«Протокол был подписан представителями стран ОДКБ в декабре, его важнейшим моментом является введение понятия «координирующее государство» — т. е. одна из стран Организации сможет брать на себя роль некоего лидера в создании коллективных миротворческих сил ОДКБ для последующего применения в операции ООН по поддержанию мира.

Данная инновация указывает на широко не афишируемые, но важные шаги Кремля. Прежде всего, речь идет об оформлении механизма применения таких сил для завершения нынешнего конфликта с Украиной в желаемом для Москвы ключе. По ряду косвенных признаков, касающихся планирования и реализации планов нынешнего вторжения, можно говорить о том, что российские силы не хотели бы продвигаться на Западную Украину. После расширения т.н. ДНР-ЛНР и взятия под ту или иную форму контроля или оккупации востока и юга Украины, а также Киева и непосредственно прилегающих к нему с запада областей Кремль хотел бы приступить к свертыванию активной военной стадии. Но как это сделать? Ведь остальная, значительная часть Украины останется неподконтрольной российским силам, и даже хотя большая часть украинских войск, вероятно, окажется в котлах на востоке страны, какие-то части уцелеют и, учитывая военную помощь Запада и соседних стран, бои продолжатся.

В качестве решения, вероятно, рассматривается и ввод неких коллективных сил ОДКБ (желательно в форме операции ООН по поддержанию мира, хотя перспективы получения соответствующего мандата в настоящий момент сомнительны). В любом случае, поскольку сама Россия воюет с Украиной, то какая-то другая страна ОДКБ должна взять на себя руководство данной операцией. Вариантов почти нет — практически только Беларусь, тем более что Минск с 2014 г. не раз предлагал принять участие в некоей миротворческой операции на востоке Украины. Потому закрепление поправок по миротворческой деятельности ОДКБ может указывать именно на то, что в возможно не столь уж отдаленном будущем Москва может попытаться воспользоваться неким таким вариантом — вводом сил ОДКБ, в основном белорусской армии с севера на широкую полосу украинской территории от примерно Волыни до Бессарабии. Они должны будут разъединить российские и украинские войска и обеспечить в дальнейшем возможность для постепенного отвода первых по мере реализации неких политических планов Москвы в отношении Украины.

Собственно официальные представители ОДКБ и не скрывали, что декабрьский протокол принимался, дабы, как цитирует их слова российская пресса, отсечь «канал западного вмешательства от лица всего международного сообщества» под видом миротворчества. Можно с полной уверенностью утверждать, что украинский контекст — главный для обсуждаемых поправок, возможно, есть какие-то дополнительные соображения и по Средней Азии, но это все точно — не о Карабахе. Кстати, 19 февраля, за несколько дней до начала российского наступления на востоке Украины, генсек ОДКБ Станислав Зась говорил о направлении миротворцев ОДКБ — правда, уточняя, что речь идет о Донбассе и при условии согласия Киева и решения Совбеза ООН.

Следует отметить и другой момент, касающийся данного вопроса. ОДКБ очень долгое время оставалась «замороженной организацией», которую начали активно развивать лишь в последние годы. В целом большая часть ее серьезной деятельности традиционно была ориентирована на Центральную Азию, т. е. касалась сферы интересов КНР. Это обстоятельство следует иметь в виду анализируя заметные попытки России (и некоторых ее союзников) в последние лет пять-семь пристроить (если не встроить) ОДКБ в некую китайскую архитектуру региональной, а в перспективе и глобальной безопасности. Об этом говорят не только удивительные мероприятия ОДКБ и ШОС (в последней, напомню, главную роль играет Китай), которые не раз проходили в последние годы в одних и тех же местах, по времени следовали друг за другом, со все более одинаковыми составами участников и повестками дня. О желательности сращивания ОДКБ с китайскими схемами регионального взаимодействия напрямую говорил и белорусский лидер Лукашенко, намеки можно отыскать и в заявлениях российских официальных лиц. Но чтобы это сопряжение с Китаем было выгодно, надо заинтересовать Пекин институционально развитой и проверенной на деле организацией. Несмотря на формально тридцатилетнюю историю ОДКБ имеет немало недочетов в данных отношениях. Это – еще один вероятный мотив этого решения по развитию ОДКБ», — заключил эксперт.

В свою очередь российский эксперт Олег Кузнецов считает, что данный шаг означает только то, что с принятием и внедрением в практику поправок структура объединённых сил ОДКБ приобретает вертикальную форму управления как это принято в НАТО.

«Надо понимать, что в этом случае будет меняться не только система применения подразделений миротворческих сил ОДКБ, но и будет отдаваться под управление координирующей стороны вся военная инфраструктура, задействованная в подобной операции стран-участниц. Приведу недавний пример с Казахстаном. Когда подразделения России, Беларуси, Армении и Таджикистана прибыли на территорию Казахстана, то они заняли свои объекты ответственности по предложению казахстанской стороны. В данном случае воинский контингент из отдельной страны в рамках миротворческой операции действовал самостоятельно на объектах своей ответственности по собственному усмотрению. При этом на уровне военной инфраструктуры никак не координировал свои действия с единым центром управления. В случае, когда появляется координирующая сторона, то под ее управление переходят не только личный состав с вооружением и техникой, но и вся соответствующая инфраструктура, то есть система тылового обеспечения, военного снабжения и др. В результате этого координирующая сторона может вмешиваться в систему управления войсками и хозяйственной инфраструктурой тех стран, которые входят в коллективный миротворческий контингент, что повышает мобильность и эффективность военной операции», — отметил он.