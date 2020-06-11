Мироощущение сотрудника КГБ

Глава Совета безопасности России, соратник-чекист Путина Николай Патрушев решил вдруг выступить с оценками внешнеполитических предпочтений постсоветских государств. Мол, «на фоне обещаний безбедной жизни, суверенитета и демократии никакой реальной помощи от Запада страны СНГ не получают».

Это очень интересно, если учесть, что сам Патрушев около двух десятков лет находится в правящей команде России, которая за все это время никаких существенных изменений к лучшему своей стране и народу не принесла. Ничего, кроме фантомных ощущений о некой имперской значимости для всего мира, на практике никак не ощущаемой. Всплески агрессии против близких и дальних соседей ни о какой позитивной мировой роли этого государства свидетельствовать, конечно, не могут.

Тем не менее, Патрушев живописует, мол, Украина и Грузия вместо обещанного процветания получили от Запада только зависимость. Такими ценными, а главное, «свежими» мыслями он решил поделиться в интервью еженедельнику «Аргументы и факты».

Говоря о повышенном интересе Запада к странам постсоветского пространства, он отметил, что пережившие цветные революции республики «получили на выходе дестабилизированную политическую систему, рост коррупции и организованной преступности, глубокий кризис в экономике и социальных отношениях, падение уровня жизни населения». «Во многих случаях такие страны погрузились в гражданские войны», — заявил секретарь российского Совбеза.

Явная ложь. Сравнить хотя бы уровень коррупции в Грузии и в России, или других странах, руководства которых копируют ее застойный стиль жизни. То же можно сказать и об оргпреступности, которая в той же Грузии исчезла как явление лет 15 назад, а в России, напротив, крепко срослась с государственными органами и сегодня чувствует себя хозяином положения в стране.

По словам Патрушева, для влияния на суверенные государства Запад уже много десятилетий использует обширный инструментарий — от мер информационно-пропагандистского и политико-дипломатического давления до смены власти «путем инициирования якобы стихийных народных выступлений».

И снова не по адресу – с той махиной по ежедневному производству и распространению пропагандистской лжи, которую успешно создала команда приспешников Путина из числа его бывших коллег по КГБ, в современном мире не сравнится ничто. Этого Патрушев просто не может не знать.

При этом, по мнению чекиста, главной целью остается Россия: «Усилия Запада по «экспорту революций» в страны бывшего СССР подчинены не в последнюю очередь задаче последовательного выбивания отдельных звеньев в сфере российского влияния со стратегической целью – организовать «цветной переворот» в самой России».

Секретарь российского Совбеза поделился и схемой, которой якобы руководствуется Запад в отношении стран, расположенных по периметру Российской Федерации. По словам Патрушева, поводом для запуска деструктивных процессов в государствах, где у власти находится неугодное руководство, могут послужить обвинения действующих властей под надуманным предлогом, претензии по поводу разгона демонстрации, гибели участника протестов или якобы имевших место махинациях на выборах.

И снова — кто всё это говорит? Один из друзей президента Путина, неизменный член правящей в России питерской группировки, сменивший за 20 лет разные посты, но всегда остающийся в «ближнем кругу». То есть, один из главных расхитителей государственной собственности России, вину которого большинство населения РФ, пока еще находящееся в тумане путинского теле-зомбирования, просто не замечает. До поры. Патрушев — член той самой команды, которая все эти годы грабит родину и не делает ничего для ее прогресса. И вот такой человек берется рассуждать о внешнеполитическом курсе соседних государств.

Поэтому и уместно задать ему встречный вопрос — а что бы получили упомянутые им государства, если б контактировали не с Западом, а напротив, четко шли в фарватере у России? Наверное, полную разруху. Ведь в современной РФ нет ни одного региона, который мог бы похвастать явными зримыми успехами развития во всех сферах экономической жизни и социального устройства, чтобы соседям можно было ориентироваться хотя бы на что-то. Так о чем тогда гутарит Патрушев? Это называется пустословием.