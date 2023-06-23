Завершение мирных переговоров с Арменией сегодня нужно и нам, а еще больше – самой Армении.

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев заявил 23 июня на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

«Это мирное соглашение должно быть подписано на основе норм и принципов международного права. В этом мирном соглашении должны быть учтены поствоенные реалии. Это естественно. Мы победили, мы пролили кровь, мы понесли потери. Мы вели войну на своей земле, сегодня живем и будем жить на своей земле», — подчеркнул глава государства.

Отметив, что в октябре прошлого года Армения официально признала территориальную целостность Азербайджана, а в прошлом месяце даже отметила параметры территории нашей страны, глава государства заявил, что эти заявления должны быть еще и на бумаге, и Армения должна их подписать.

«Только в таком случае на Южном Кавказе может воцариться долгосрочный мир», — сказал президент.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что другими важными условиями являются открытие Зангезурского коридора и вывод вооруженных формирований армянской армии из Карабахского региона.

«Мы обладаем выгодными позициями вдоль границы с Арменией. Мы закрепляемся на этих позициях. Нахождение на стратегических высотах обеспечивает нам стратегическое преимущество. За последние два с половиной года мы несколько раз были вынуждены продемонстрировать свою силу армянской стороне. Во-первых, в ответ на их военные провокации. Во-вторых, мы направили им сигнал, что если они не будут себя хорошо вести, не будут уважать свою подпись, то результат для них будет плачевным, — заявил Ильхам Алиев.

«Поэтому мы все еще ведем себя сдержанно. Мы никогда не допускали поспешности, в этом нет необходимости. Сегодня и сила на нашей стороне, и время укрепляет наши позиции, и международное право. Мировое сообщество уже однозначно признает Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Мы можем подождать. Еще раз говорю, мы не торопимся», — сказал глава государства.

Подчеркнув, что за последние два с половиной года мы значительно усилили нашу армию, глава государства сказал: «Если Армения и стоящие за ней иностранные родственники не понимают все эти факторы, то пусть пеняют на себя».