Мир возвращается к дипломатии прав человека?

Помнится, что первые серьезные социально-политические волнения в бывшем СССР начались вовремя горбачевской перестройки. Пионером в этом деле, пожалуй, стал тогдашний Казахстан. Улицы и площади самой крупной республики Центральной Азии быстро наполнились протестующей массой.

Тогда это объяснили тем, что московские руководители, пренебрегая национальными особенностями, назначили человека русской национальности первым секретарем ЦК КП Казахстана (Колбин Геннадий Васильевич), хотя, по мнению некоторых политических аналитиков, это был всего лишь повод, т.к. когда-нибудь перестройка должна была побудить людей выйти на улицы с требованием истинной демократии и свобод. Ведь с самого начала было понятно, что у идеологов перестройки никакой концепции и программы нет, особенно, они не представляли, что же будут делать внутри страны, ведь вождь СССР Ленин, хоть и назвал бывшую Россию тюрьмой для народов, но не изменил ее сути, и СССР продолжал оставаться такой же тюрьмой для людей и народов.

В этом отношении особенно выделялись мусульманские республики Центральной Азии — не только российские политики, дипломаты и военные не скрывали свое пренебрежительное отношение к этому сегменту бывшего СССР, даже простые люди при первой же возможности демонстрировали свое превосходство в отношении представителей республик Центральной Азии, даже такой человек — символ свободы, как Александр Солженицын, называл их «подбрюшным грузом России».

Сами центрально-азиатские народы и народности также не дремали, известно, что знаменитая «Аз и Я» Олжаса Сулейменова была написана именно в Казахстане…

Теперь о самом главном: почему мы так подробно остановились на этих деталях? Дело в том, что перестроечные волнения в Казахстане стали первой ласточкой – после этого ничего подобного не повторялось. Республикой более тридцати лет правил Нурсултан Назарбаев, и никаких заметных волнений в политической плоскости не было. Поэтому, когда на прошлой неделе различные СМИ сообщили об акциях протеста в Казахстане, мы очень удивились. Дело в том, что в феврале Европарламент принял специальную резолюцию о состоянии прав и свобод человека в Казахстане, и потребовал немедленно освободить всех политических заключенных.

Если чистосердечно признаться, даже этот фактор был совсем уж неожиданностью для нас. Теперь не те времена, когда страны Запада в угол каждого вопроса ставили демократию и права человека. Мы тогда думали, что дипломатия прав человека станет незыблемым и общепринятым принципом отношений между государствами. Но со временем ее вытеснил более «прагматичный» подход: авторитарные режимы вновь начали делить на «своих» и «чужих», на готовых к демократии и не готовых. Вновь начал господствовать старый и известный принцип: «Сомоса сукин сын, но он наш сукин сын».

После прихода Дональда Трампа к власти оказалось, что США готовы отказаться от своих глобальных миссий. Даже ежегодные отчеты о правах человека стали совсем уж незаметными. Но вроде бы новый президент США Джо Байден готов восстановить былые функции и миссию своей страны. Понятно, что американский подход к мировым проблемам служит примером и для европейских стран. Поэтому резолюцию Европарламента про Казахстан вовсе не считаем случайностью.

В свое время президент Вудро Вильсон принес в международную политику совсем новые принципы, и мир начал строиться по этим принципам.

В конце прошлого века американцы сделали еще одно политическое или же дипломатическое открытие: отношения с другими государствами, особенно, новыми и молодыми, начали выстраиваться в соответствии с уровнем прав и свобод человека в этих странах. Даже за особые заслуги в этой сфере бывший президент Джимми Картер был удостоен Нобелевской премии.

Но демократия в международных отношениях еще не стала неотъемлемым принципом, многое еще придется доработать и развивать. Но ясно одно: самым востребованным теперь являются даже не привычные геополитические или геоэкономические интересы, а простое человеческое измерение…