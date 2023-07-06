Средняя температура на Земле бьёт рекорды с 22 июня. Последние два дня она фиксировалась на уровне 17,18°C, следует из графика Института изменения климата при Университете штата Мэн.

График построен на ежедневных данных с 1979 года, однако главная научная сотрудница Национального управления океанических и атмосферных исследований США Сара Капник, учитывая другие данные, предполагает, что мир переживает самые жаркие дни за «несколько сотен лет».

Во вторник среднемировая температура превысила барьер в 1,5°C, который учёные считают критическим. Но это пока не означает, что человечество проиграло: явление должно быть более длительным.

Причинами нынешнего глобального потепления учёные называют антропогенные выбросы парниковых газов и возвращение Эль-Ниньо – повышения температуры экваториальных вод Тихого океана. Это крупнейшее природное явление, влияющее на жизнь миллиардов людей и животных. В предыдущий раз Эль-Ниньо приходил в 2016 году, после чего его сменила Ла-Нинья – похолодание экваториальных тихоокеанских вод.

Эль-Ниньо обычно приводит к масштабным наводнениям в США, Южной Америке, Африке и в Центральной Азии. В это же время в Австралию, южную Азию, Индонезию и Центральную Америку приходят жара и засуха. На этой неделе о рекордной жаре сообщали регионы Канады, Перу, Китая и США.

По данным Всемирной метеорологической организации, годы с 2015-го по 2022-й стали самыми тёплыми в истории наблюдений, а средняя температура на Земле стала на 1,15°C выше доиндустриальной. (svoboda.org)