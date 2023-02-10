На днях сообщили, что официальный Баку выступил с новыми мирными инициативами и предложениями. Но почти в то же время мы стали свидетелями другого события. Многие армянские авторы армянских СМИ в унисон начали писать о Лачинском коридоре и делать вывод, что «мир в этом регионе откладывается, причем на длительное время»…

Тут возникает резонный вопрос: что же вынудило армянских авторов писать нечто подобное? Дело в том, что в армянской политике реваншистами являются не только бывшие президенты Серж Саргсян и Роберт Кочарян, нет, они почти все, начиная с простого журналиста, заканчивая премьер- министром Н.Пашиняном, являются реваншистами, и надеются, что наступит день, когда они вновь смогут оккупировать азербайджанские территории. Поэтому вовсе не стоит удивляться их выводу, который мы привели чуть выше.

Но тут возникает другой вопрос: а насколько они правы? Ведь на этот раз не придется ждать еще тридцать лет. Азербайджан постепенно и поэтапно освобождает все свои оставшиеся территории. Тогда на что надеются армяне?

Дело в том, что поддержка Франции вызвала головокружение у армян. В последнее время Ереван даже начал игнорировать Москву. Да, Париж всячески старается угодить армянам. На днях там выступили с новым предложением: в Армению следует отправить в десять раз большую миссию, т.е. две тысячи европейских наблюдателей.

Понятное дело, что русские не будут спокойно наблюдать за всеми этими выходками французов. Но еще раз повторяем: в последнее время возникла очередная «трещина» в российско-армянских отношениях. Слова российского министра Сергея Лаврова о том, что Азербайджан вернул свои оккупированные территории, вызвали в Армении настоящее недовольство. Но в политике нет места эмоциям, тут необходим еще и строгий разум, и холодный расчет. Армяне в этом отношении всегда «хромали». Россия заявила, что в течение двух дней они могут отправить в Армению миссию ОДКБ. Это сказал не какой-то среднестатистический россиянин, а министр иностранных дел России. Посмотрим, что ответят на это армяне.

Пока же они заняты другой авантюрой: хотят пригласить в зону конфликта миссию ООН, т.е. «голубые каски». Но в Армении забывают одно: миссия ООН должна действовать в соответствии с теми резолюциями, которые принял СБ касательно карабахского конфликта.

А как представляется перспектива процесса? Ереван стремится затягивать процесс. Пока нет ясности в украино-российской войне. Турция в большей степени занята предстоящими президентскими и парламентскими выборами. Мало того, тут случилось самое страшное землетрясение за последние сто лет. Но понятно, что Кремль просто так не оставит Армению. Плюс, не закончив войну с Украиной, Москва грозит наказать и Молдову.

Конечно, Россия никогда не согласовывала свои желания с собственными возможностями. Украина превратилась для нее в настоящее военно-политическое болото. Понятно, что назначение нового командующего спецоперациями в Украине не решит проблемы – Киев вовсе не намерен отступать и сдаваться.

Что же касается, затягивания армянами подписания мирного договора, конечно, поддержка Франции и Ирана вдохновляет армян. Но эти страны не откроют «третий карабахский фронт», хотя следует сделать кое-какие оговорки, что мы и сделаем чуть ниже. Что касается выборов в Турции, если даже политический Олимп страны займет другой человек, политика в отношении Баку, пожалуй, не изменится.

Если даже конфигурация процесса разрешения конфликта изменится, и Россия окажется, как говорится, вне игры, тут сработает американский сценарий, который больше соответствует международному праву и предусматривает ведение двухсторонних переговоров.

Но мы не должны забывать одно обстоятельство. Процессы показывают, что, если даже Ереван оставит Москву, у него появятся другие хозяева – Франция и другие западные страны. Тут читатель может спросить: что же это даст армянам? Не стоит забывать, что Париж имеет большой опыт империи (почти половина Африки в свое время была его колонией!) и ведения войны за пределами Франции. Подобную услугу Франция, в принципе, может оказать своей «сестричке» – Армении. Если они сегодня призывают отправить в Армению миссию численностью в две тысячи человек, это значит, что в Елисейском дворце все рассчитали…