Если Путин не прекратит угрожать ядерным оружием, мир найдет формат, как лишить его жизни.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC. «Если он говорит об использовании ядерного оружия, прогнозов здесь никто вам стопроцентных не даст. Я могу сказать свое мнение. Я считаю, что он боится за свою жизнь. Я считаю, что если он не прекратит угрожать миру ядерным оружием, мир найдет формат, как лишить его жизнедеятельности. Это очень опасно, и поэтому он осторожно делает эти месседжи», — сказал он.

Также Зеленский считает опасными близких к Путину людей, которые поднимают «ядерную» тему. «Опасным является то, что он на территорию Беларуси транспортировал соответствующее оружие. Но все это опасность более политическая, и более медийная, и более информационная», — добавил президент.