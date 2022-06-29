В Азербайджанском национальном музее ковра состоялась церемония открытия выставки «Мир лоскутного шитья Халиды Насировой», сообщает #.

На мероприятии выступили директор музея Ширин Меликова, директор музейного центра «ИчериШехер» Амина Меликова, ученица Халиды Насировой Фарида Мустафаева, которые рассказали о творчестве художницы, посвятившей более 30 лет жизни искусству лоскутного шитья и работе, проделанной для его развития в современном мире.

На персональной ретроспективной выставке Халиды Насировой представлено около 40 работ. Наряду с ее авторскими работами на выставке также представлены подаренные ей композиции начала ХХ века.

Х. Насирова – одна из немногих художниц, продолжающих эту художественную традицию в наше время. Большинство ее работ составляют различные покрывала, наволочки, декоративные скатерти и мозаичные панно.

Она также автор аракчинов (тюбетеек), жилетов и сувенирных мутак (маленьких подушек), выполненных в технике лоскутного шитья. В ранние годы творчества художница использовала в основном шелковые ткани. По мере развития мастерства работала с различными тканями, развивая свой творческий потенциал. Большинство работ созданы в абстрактном стиле, без использования эскизов. Основу тематики сложных композиций с множеством богатых узоров составляют история, искусство, религия и любовь. Для ее работ характерны такие элементы, как бута, глаз, квадрат, треугольник, различные геометрические узоры внутри квадрата, изображения элементов архитектуры и другие орнаменты.

Композиция «Евровидение 2012», выполненная из более чем 100 галстуков, работа под названием «Тайны Ичери-шехер», композиция «Зов о помощи», призывающая людей беречь памятники старины, и множество других работ отражают присущие ей одной художественные изыскания. Химик по образованию, Халида Насирова по святила свою первую работу «Мои друзья» трагедии 20 Января — эта композиция была создана из 3330 кусочков ткани. В рамках выставки будут организованы лекции, мастер-классы по лоскутному шитью и тематические экскурсии.

Выставка продлится до 10 сентя бря.