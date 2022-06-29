В Азербайджанском национальном музее ковра состоялась церемония открытия выставки «Мир лоскутного шитья Халиды Насировой», сообщает #.
На мероприятии выступили директор музея Ширин Меликова, директор музейного центра «ИчериШехер» Амина Меликова, ученица Халиды Насировой
На персональной ретроспективной выставке Халиды Насировой
Х. Насирова – одна из немногих художниц, продолжающих эту художественную традицию в наше время. Большинство ее работ составляют различные покрывала, наволочки, декоративные скатерти и мозаичные панно.
Она также автор аракчинов (тюбетеек), жилетов и сувенирных мутак (маленьких подушек), выполненных в технике лоскутного шитья. В ранние годы творчества художница использовала в основном шелковые ткани. По мере развития мастерства работала с различными тканями, развивая свой творческий потенциал. Большинство работ созданы в абстрактном стиле, без использования эскизов. Основу тематики сложных композиций с множеством богатых узоров составляют история, искусство, религия и любовь. Для ее работ характерны такие элементы, как бута, глаз, квадрат, треугольник, различные геометрические узоры внутри квадрата, изображения элементов архитектуры и другие орнаменты.
Композиция «Евровидение 2012», выполненная из более чем 100 галстуков, работа под названием «Тайны Ичери-шехер», композиция «Зов о помощи», призывающая людей беречь памятники старины, и множество других работ отражают присущие ей одной художественные изыскания. Химик по образованию, Халида Насирова по
Выставка продлится до 10 сентя