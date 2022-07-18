В Азербайджане в последние дни наблюдается негативная динамика в связи с распространением инфекции COVID-19.

Об этом говорится в совместной информации Минздрава, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями.

Сообщается, что наблюдается рост числа инфицированных и количество инфицированных превышает число излечившихся.

Отмечено, что этот процесс находится под контролем учреждений здравоохранения: «За время пандемии накоплен значительный опыт по устранению негативной динамики. В любом случае могут быть приняты адекватные решения в соответствии с ситуацией».

Органы здравоохранения нашей страны настоятельно рекомендуют гражданам носить медицинские маски в закрытых помещениях, соблюдать социальную дистанцию, минимизировать контакты, соблюдать правила респираторной гигиены.