«Могу заявить, что пандемия коронавируса близится к концу». Об этом журналистам заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

По его словам, руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже выразило надежду в связи с приближающимся завершением пандемии.

«Смертность от коронавируса в Азербайджане находится на минимальном уровне. Хотя есть еще заражения», — сказал министр, подчеркнув, что в стране имеется достаточный запас вакцин, и призвал вакцинироваться всех, кто еще не сделал этого.