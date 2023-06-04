За ночь с 3 на 4 июня в Крыму нейтрализовали девять беспилотников, рассказал «глава республики» Сергей Аксенов. По его словам, силами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито пять БПЛА (беспилотных летательных аппаратов).

Еще четыре беспилотника были заглушены и посажены при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Из-за падения одного из них в трех домах частного сектора и на двух автомобилях в городе Джанкое были выбиты стекла.

На территории одного из частных домовладений был обнаружен еще один дрон, который не взорвался после падения. В связи с этим инцидентом было принято решение эвакуировать 50 человек. После этого специалисты провели разминирование, чтобы обеспечить безопасность местных жителей.

«Глава Крыма» призвал граждан доверять только проверенным источникам информации и сохранять спокойствие. Он подчеркнул, что в сложной ситуации, подобной данной, важно обращаться за информацией только к официальным источникам, чтобы избежать распространения ложных слухов и паники среди населения.

В начале мая власти сообщали о звуках взрывов в районе Джанкоя. Тогда российские власти Крыма заявляли о работе противовоздушной обороны Российской Федерации. Неподалеку от Джанкоя находится крупная российская военная авиабаза. (moscowtimes.ru)