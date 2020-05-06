Минтруда Азербайджана завершило выдачу единовременных выплат за апрель

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана завершило выдачу единовременной выплаты 600 тыс. лиц, сообщает в среду Trend со ссылкой на ведомство.

Выплаты в 190 манатов были предоставлены еще 100 тыс. безработных лиц и малообеспеченных граждан из числа неформально занятых, потерявших работу из-за режима карантина. Тем самым процесс предоставления единовременных выплат, охвативший 600 тысяч человек, завершен.

За май эти средства будут перечислены на банковские карты граждан. В настоящее время банковские карты, изготавливаемые по заказу министерства, уже предоставляются этим лицам.

Как и в случае с другими мерами социальной защиты и обеспечения активной занятости, министерство руководствуется принципом прозрачности и социальной открытости. Список 600 тыс. лиц, которым предоставлены выплаты, размещен на официальном сайте ведомства. (http://sosial.gov.az/FWsiyah%C4%B1s%C4%B1/Siyahi600.pdf)

Также на сайте размещены официальные документы (в отсканированной форме), фото-и видеоматериалы о программе самозанятости (https://mas.mlspp.gov.az/selfemployment/).

Напомним, что, по поручению главы государства, число лиц, которым выдаются единовременные выплаты, было увеличено с 200 до 600 тысяч.