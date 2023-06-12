США ввели меры экспортного контроля в отношении 31 компании из Китая, пяти юридических лиц из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и еще нескольких стран, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минторга.

Как следует из сведений американского Федерального реестра, под ограничения попало 31 китайское предприятие, пять — из ОАЭ, четыре — из Пакистана, три — из ЮАР, два — из Великобритании, по одному — из Кении, Лаоса, Малайзии, Сингапура и Таиланда.

При этом латвийскую организацию из черного списка исключили.