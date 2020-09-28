Минсвязи обратилось к интернет-пользователям Азербайджана

В результате провокаций, совершенных Арменией, наблюдается эскалация конфликта на линии фронта с вражеской стороны. Эти провокации также продолжаются и в киберпространстве. Так, в последнее время в нашей стране происходят массовые атаки на учетные записи в социальных сетях, сетевые устройства — маршрутизаторы или модемы, имеют место попытки посеять страх или тревогу путем распространения ложной информации среди людей.

Об этом говорится в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Подчеркивается, что наличие доступа к мобильным технологиям и Интернету может сделать каждого потенциальным участником и жертвой информационной войны.

«Именно в этот период для каждого из нас особенно важно с особой чуткостью подходить к вопросу кибербезопасности и соблюдать ее правила.

Служба электронной безопасности при министерстве транспорта, связи и высоких технологий еще раз призывает граждан быть бдительными в сложившейся ситуации и соблюдать простые правила кибербезопасности:

— не переходите по ссылкам, отправленным вам незнакомыми людьми на ваш телефон, электронную почту или в социальных сетях, не загружайте сомнительные файлы или приложения;

— не доверяйте сообщениям и звонкам с незнакомых номеров и не отвечайте на них. Даже если источник знаком вам, сначала проверьте точность сообщения;

— обеспечьте защиту своих учетных записей в социальных сетях. Используйте двухфакторную аутентификацию и надежные пароли (подробнее по ссылке https://cert.az/…/diqqetsosial-media-hesablarinizin-tehluke…);

— обеспечьте защиту своей сети Wi-Fi и сделайте соответствующие настройки, не теряя времени(подробнее по ссылке https://cert.az/…/diqqet-wi-fi-sebekenizin-tehlukesizliyin…);

— обратите внимание на происхождение и надежность приложений, используемых на вашем телефоне. Некоторые приложения могут воровать вашу личную информацию без вашего ведома. Удалите приложения, которые вы не используете;

— не делайте поспешных шагов, полагаясь на каждую полученную информацию. Скептически относитесь к каждому полученному уведомлению и проверяйте его подлинность из официального источника;

— соблюдайте простейшие правила кибербезопасности для своих учетных записей в социальных сетях и всех устройств, подключенных к Интернету. Помните, что каждое устройство, подключенное к Интернету, само по себе является киберугрозой.

— не пользуйтесь стандартными именами пользователей и паролями, в том числе ненадежными. Без промедления меняйте такие пароли;

— регулярно обновляйте свое программное обеспечение и используйте антивирусное программное обеспечение;

— регулярно просвещайте себя и окружающих о киберугрозах и способах защиты от них.

Учтите, что лучший способ защитить себя от любого нападения — это быть в информированным и своевременно принимать меры!

Если вы столкнетесь с какой либо киберугрозой и для методической поддержки обращайтесь в Службу электронной безопасности при министерстве транспорта, связи и высоких технологий посредством сайта www.cert.az saytı, горячей линии 1654 или электронной почты [email protected]», — говорится в сообщении.