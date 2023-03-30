29 марта Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало заявление, в котором прокомментировало принятое 28 марта решение Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовать допуск на соревнования российских и белорусских спортсменов под «нейтральным флагом».

«Министерство молодежи и спорта Украины осуждает частичное изменение позиции Международного олимпийского комитета. […] Мы последовательно отстаивали и продолжим настаивать на том, что в условиях беспрецедентной неспровоцированной военной агрессии РФ против Украины при поддержке Республики Беларусь, которая противоречит принципам Олимпийской хартии, представителей государств-агрессоров не должно быть на международных спортивных аренах», – говорится в сообщении.

Минспорта выразило сожаление, что МОК «радикально изменил свою предыдущую хорошо аргументированную позицию по рекомендации не допускать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к международным спортивным соревнованиям».

При этом украинское ведомство констатировало, что «МОК сохранил санкции против правительств РФ и РБ», и ожидает от комитета «жесткого контроля всех субъектов олимпийского движения относительно их соблюдения».

«Мы отмечаем, что «Рекомендуемые условия» [МОК] учитывают позицию Украины и ее единомышленников по недопуску к соревнованиям сторонников войны, а также военнослужащих и правоохранителей РФ и РБ. «Рекомендуемые условия» отмечают, что участие команд по РФ и РБ не рассматривается. «Рекомендуемые условия» фактически делают невозможным демонстрацию любым способом наличия в ходе спортивных мероприятий любого упоминания или признака присутствия атлетов из РФ и РБ или их болельщиков», – заявили в Минспорта.

В министерстве подчеркнули, что ведомство «продолжит работу по недопущению представителей РФ и РБ к международным спортивным соревнованиям, включая Олимпиаду, пока продолжается российская вооруженная агрессия против Украины». (gordonua.com)