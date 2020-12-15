Минская группа — что дальше?

Впервые за всю историю существования Минская группа ОБСЕ столкнулась с весьма неожиданным приемом в Баку. Президент Азербайджана выразился предельно откровенно, фактически дав понять посредникам, что в дальнейших услугах этой структуры не нуждается. И тем не осталось ничего, кроме как сообщить в ответ, что они доведут эти слова до руководства своих стран.

Естественно, возникает вопрос – что будет дальше с этим форматом? МГ распустят?

Как теперь будут вестись контакты между Баку и Ереваном в случае такой нужды — напрямую?

И могут ли слова президента Алиева означать, что отныне Азербайджан считает все земли Карабаха, включая контролируемые миротворцами РФ, своей неделимой территорией, и намерен двигаться только в этом направлении? Или тут что-то другое?

Своими соображениями на сей счет поделился с # известный политолог, старший советник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофиг Аббасов:

— Президент Азербайджана сказал сопредседателям Минской группы ОБСЕ то, чего они заслуживают. Настала уже пора называть вещи своими именами. В данном случае, мне кажется, расставлены все точки над i. Конечно же, эта группа не то, чтобы выработала свой ресурс, а окончательно доказала свою несостоятельность – прежде всего, тем, что она придерживалась индифферентного образа действий, все время предпочитала молчать, или же ограничивалась обтекаемыми фразами, даже если Армения совершала ужасные провокационные действия на границе в зоне конфликта, на азербайджано-армянской границе, и других местах.

Безусловно, они доведут до своих руководителей слова, мысли, размышления, выводы азербайджанского президента, которые полностью отвечают контексту реалий. И нет никаких сомнений в том, что Азербайджан действительно не нуждается в услугах Минской группы ОБСЕ. Это уже как пятое колесо к телеге, и ждать от этой структуры каких-то позитивных шагов, каких-то неординарных действий не приходится. Потому что за все годы существования ни разу эта структура не проявила ни одной разумной инициативы. Поэтому мне кажется, что главы государств из этой «тройки» тоже прекрасно осведомлены о том, что из себя представляет эта группа и что ее пора уже расформировать.

Что касается дальнейших действий, то, безусловно, уже существует новый формат, это Азербайджан, Россия, Армения. Естественно, Россия выступила главным модератором опять, как и в предыдущие разы, когда были обострения на линии соприкосновения войск, когда были боевые действия вдоль азербайджано-армянской границы. Этот формат полностью устраивает Азербайджан и, я думаю, даже Армению, потому что Никол Пашинян не зря говорит, что он вынужден был подписаться под Трехсторонним заявлением. Ведь иначе около 30 тысяч военнослужащих Армении находились под угрозой пленения или уничтожения. Поэтому вот такой выход из трудной ситуации оказался наиболее благоприятным для Еревана. И фактически этот аргумент Пашиняна соответствует действительности, потому что азербайджанская армия была в ударе и могла добить оставшуюся группировку.

В данном случае мы видим, что Баку, Москва и Ереван уже принимают все необходимые меры, чтобы этот формат приобрел эффективность. Да, безусловно, недобитые остатки армянских вооруженных сил, которые сейчас прячутся в лесах и опустевших деревнях, могут обострить обстановку, но это не страшно, потому что Азербайджан фактически полностью доминирует в зоне конфликта, держит ситуацию под контролем. Есть контакт с российскими миротворцами, и в случае необходимости он помогает и вырабатывать текущие решения, и вносить ясность в повестку каких-то будущих действий.

Безусловно, Азербайджан восстановил юрисдикцию над всей своей территорией. Вопросы вызывает то, что азербайджанских военных представителей, военных администраций нет, допустим, в Ходжалы, в других местах, где пока еще развевается флаг непризнанной «НКР» — но это всё временные явления. Азербайджан сказал определенно и ясно, устами своего президента, что вопрос статуса отпал, никакого статуса для армянского меньшинства не будет. Они могут жить в Азербайджане как граждане нашей страны, естественно, если за ними нет никаких черных дел, преступлений против азербайджанского народа и государства. Они такие же равноправные граждане, как представители других нацменьшинств и религиозных групп. Так что, в этом отношении уже никаких сомнений быть не может – Азербайджан полностью освободил свои территории, восстановил территориальную целостность.