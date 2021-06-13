Минск готов обсуждать назревшие проблемы с любой страной, но не на уровне политических ультиматумов, заявил в субботу, 12 июня, министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей.

«Мы должны обсуждать реально и конкретно возможные проблемы, существующие между Беларусю и той или иной страной. Перспективы наших взаимоотношений, пути решения проблем», — рассказал Макей в интервью телеканалу ОНТ.

По словам министра, он удивился, когда «прочитал заявление послов стран ЕС и некоторых других западных стран, появившееся буквально через пару десятков минут после встречи в МИД». Макей назвал документ «однобоким политическим заявлением на грани каких-то политических ультиматумов и требований». Макей отметил, что во время встречи обращал внимание, что нужно быть дипломатами, а не «политиками или тем более политиканами».

При этом министр подчеркнул, что беларусская сторона посчитала, что назрела необходимость довести свою официальную позицию, а также обсудить актуальные вопросы нынешнего взаимодействия.

«Мы пригласили всех аккредитованных в Минске послов и [представителей] некоторых международных организаций. В этом нет ничего необычного, как пытались показать некоторые телеграм-каналы. Более того, мы считаем, что это демонстрирует нашу готовность к диалогу, к обсуждению любых вопросов, в том числе назревших проблем», — поделился Макей.

Ранее 8 июня главы миссий стран ЕС в Республике Беларусь, а также посольств США, Великобритании, Швейцарии и Японии после встречи в МИД республики в совместном заявлении призвали власти страны начать политический процесс, который привел бы к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ. Дипломаты стран Евросоюза считают, что кризис в Республике Беларусь нарастает: усилилось преследование оппозиции, СМИ, гражданского общества и общества в целом, в том числе польской общины.

10 июня Европарламент (ЕП) большинством голосов принял резолюцию по Республике Беларусь с призывами к новым санкциям. В документе содержатся призывы ввести санкции против республики в области нефти, калийной, сталелитейной и деревообрабатывающей промышленности. Также предусмотреть вариант отключения республики от международной платежной системы SWIFT. Кроме того, ЕП призвал зарегистрированные в Евросоюзе компании, в частности Siemens AG, прекратить сотрудничество с властями Белоруссии.

Документ носит рекомендательный характер, однако в конце мая Брюссель уже обещал рассмотреть вариант санкций против чувствительных секторов беларусской экономики.

5 июня премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко сообщил, что возможный ущерб от санкций Запада составит примерно 3% ВВП страны. Также политик заявил о том, что потери удастся компенсировать за счет других источников. В частности, Республика Беларусь может отказаться от западных товаров и технологий, если санкции будут расширяться.

Меры Запада против Минска вводятся на фоне инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в столице республики из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту лайнера находился бывший главред признанного в Республике Беларусь экстремистским Telegram-канала Neхta Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу россиянку Софью Сапегу задержали.

ЕС официально запретил всем беларусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство, а также анонсировал санкции против республики (lenta.ru)