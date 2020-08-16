Минск, цветочная революция, день 8-й

В центре Минска началась масштабная акция протеста. На нее вышли десятки тысяч человек, люди продолжают прибывать к стеле «Минск — город-герой».

По оценке Tut.by, у стелы «Минск — город-герой» собралось больше 60 тысяч человек. На акцию протеста продолжают приходить люди, отмечает издание.

На мирные акции сегодня выходят и в других городах страны: Годно, Гомеле, Бресте, Могилеве, Бобруйске, Лиде и многих других.

Сегодня в столице прошел и митинг сторонников действующей власти, на который на автобусах свезли бюджетников из разных городов страны. С трибуны перед ними выступил Александр Лукашенко. После того, как Лукашенко закончил речь, собравшиеся начали расходиться.