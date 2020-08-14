Минобразования пора поспешить: до сих пор не определен формат нового учебного года

До начала учебного года осталось всего ничего, но до сих пор нет какой-ото конкретной информации о том, как в сентябре будет осуществляться учебный процесс. В растерянности пребывают и ученики, и их родители, не знающие, стоит ли покупать школьную форму, ранцы и прочие необходимые для школы принадлежности.

Председатель Общественного совета при министерстве образования Шахлар Аскеров заявил # о том, что ничего точно по поводу формата нового учебного года не определено. Министерство образования не приняло пока окончательного решения. Сейчас оно рассматривает поступающие предложения и старается выбрать оптимальный вариант. Предлагаются классический и гибридный варианты. Согласно первому учебный процесс будет проходить практически по той же схеме, что и раньше. Гибридный вариант предполагает существенные изменения, такие как посещение школы всего 2-3 раза в неделю, уменьшение времени уроков и т.д.

«На днях состоялась видеовстреча членов Общественного совета с руководством Минобразования, на которой обсуждался этот вопрос. Мы, то есть Общественный совет, выступаем за классический вариант. Дистанционный вид обучения не дает такого эффекта, которого хотелось бы, особенно в регионах. Это связано в первую очередь с техническими проблемами – слабой скоростью интернета, отсутствием компьютеров у определенного процента учащихся», –с казал Аскеров.

По его словам, в Азербайджане есть зоны, в которых не фиксировался большой процент заболевших, и по крайней мере там можно без проблем открыть школы в сентябре и приступить к занятиям.

Эксперт в области образования Малахат Муршудлу считает вариант, при котором дети будут ходить в школу только 2-3 раза в неделю, самым неудачным. По ее мнению, ничего хорошего из этого не выйдет.

«Это уже будут не занятия, а формальность. Дети привыкают к конкретному расписанию, это их дисциплинирует, а к такому графику им будет привыкнуть тяжело. Нужно все-таки подходить к данному вопросу с учетом психологических факторов. Вообще, Минобразования опаздывает с подготовкой к учебному году, эту работу надо было проводить раньше», – отметила она.

Эксперт предлагает два варианта. Первый вариант можно было бы применить в том случае, если численность заболевших продолжит уменьшаться. Тогда можно открыть школы и проводить занятия так, как и до пандемии, но с некоторыми изменениями. Так, более тщательное внимание нужно уделить дезинфекции школьных помещений, ее надо делать чаще. Также нужно привести в порядок школьные санузлы, так как в некоторых школах они в плачевном состоянии. В школах всегда должна быть вода. Нужно обеспечить школы необходимыми медикаментами и средствами дезинфекции. На все это потребуются дополнительные средства, ведь в стране 4500 школ.

Кроме того, по словам Муршудлу, должна быть проведена соответствующая работа с учителями, учащимися и их родителями.

Время проведения уроков можно сократить так, чтобы они длились не 45, а 25 минут.

«Психологи определили, что дети запоминают только 10 минут из 45, потому 25 минут должно быть достаточно, чтобы донести до них необходимую информацию. Пора переходить к интерактивным методам преподавания, а для этого от педагога требуется определенное мастерство. Стоит, – говорит эксперт, – уменьшить количество человек в классах до 10-15, и если классов не будет хватать, то вариантом станет учеба в две смены».

Второй вариант можно применить, если ситуация будет такой же, какой была в марте-апреле. В этом случае есть смысл полностью перейти на дистанционное обучение. Но при этом важно учесть и исправить недостатки, с которыми столкнулись учащиеся и учителя весной. Речь о том, что нужна соответствующая материально-техническая база, электронная библиотека со всеми необходимыми учебными материалами, нужно решить проблему с компьютерами у школьников. Все это требует большой подготовительной работы, а новый учебный год скоро начнется.

По словам Муршудлу, посещение школы особенно важно для учащихся начальных классов, и можно было бы организовать классический вариант обучения хотя бы для них. В начальных классах дети должны приобретать те навыки, которые дистанционно привить не получится.

«Время идет, и Минобразования должно было быть уже готовым к воплощению в жизнь нескольких вариантов в зависимости от ситуации. В июле проводилось онлайн совещание работников сферы образования, и я думала, что на нем представят план подготовки к учебному году, но этого не произошло. Но надеюсь, что в ближайшее время окончательное решение, наконец, будет принято».