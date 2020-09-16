Минобразования обновило сайт «Виртуальная школа»

В новом учебном году запущен обновленный сайт «Виртуальная школа», сообщает в среду Trend со ссылкой на Минобразования.

На обновленном сайте размещены видеоинструкции для учителей и учащихся о том, как работать на платформе, существует услуга «Виртуальный гид», рубрика «Есть вопросы?».

В рубрике объявлений создана секция с объявлениями для информирования о новшествах в «Виртуальной школе». Здесь будут помещены новости об онлайн-мероприятиях.

В рубриках «Электронная почта» и «Сохраненные» предоставляются услуги электронной почты и услуги по виртуальному бесплатному сохранению информации для пользователей «Виртуальной школы». Посредством электронной почты можно вести переписку и обмениваться письмами между министерством и учителями, учителями и учащимися. В рубрике «Сохраненные» можно хранить файлы объемом до 1 ТВ.