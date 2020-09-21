Минобразования о раскраске учебника в цвета армянского флага

Министерство образования выразило отношение к утверждениям о раскраске школьного учебника в цвета армянского флага.

Как сообщили в министерстве, ни одна из этих книг не является учебником и не издавалась Министерством образования:

«Со всеми учебниками, которые издает Министерство образования, можно ознакомиться на сайте  www.trims.edu.az  в разделе «Учебные пособия с грифами». В связи с тем, что учебники и сфера образования постоянно находятся в центре внимания общественности, некоторые заинтересованные личности пытаются периодически вызвать искусственный ажиотаж и недовольство, распространяя подобную устаревшую или вымышленную информацию. Потому что большинство людей, не выяснив подробности распространяющейся информации, принимают ее за абсолютную правду. Министерство образования просит общественность проверять информацию о школьных учебниках посредством этого сайта.

В то же время отмечаем, что любая книга является издательским продуктом, и во время ее издания, согласно действующему законодательству, цензура издаваемого материала не допускается. Любое юридическое либо физическое лицо может стать заказчиком издательского продукта».

| 2020-09-21T17:11:36+04:00 21 сентября 2020, 19:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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