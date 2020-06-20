Минобороны Японии обнаружило неизвестную подлодку у островов Амамиосима

Министерство обороны Япониив субботу сообщило об обнаружении в районе островов Амамиосима на юге страны неизвестную подводную лодку.
«Вечером 18 июня морскими силами самообороны была обнаружена к северо-востоку от островов Амамиосима в прилежащей зоне подводная лодка, которая двигалась на запад. После этого в первой половине дня в субботу, 20 июня, та же подводная лодка была обнаружена к западу от острова Екоатэ за пределами прилежащей зоны, она двигается на запад», — говорится в сообщении.
Также указывается, что министр обороны Японии Таро Коно дал указание «проявить собранность и направить все силы на сбор информации и поддержку бдительности».
На место направлены патрульный самолет Kawasaki P-1, противолодочный самолет Lockheed P-3 и три патрульных корабля, говорится в сообщении (ria.ru).