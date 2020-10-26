Минобороны: Резервы врага в живой силе иссякли

«В соответствии с указанием президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева сегодня с 08:00 азербайджанская армия соблюдает гуманитарное перемирие».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на брифинге сказал пресс-секретарь Министерства обороны Анар Эйвазов.

Он сказал, что с 08:05 Армения нарушила гуманитарное перемирие в различных направлениях: «В течение сегодняшнего дня включая и Тертер по нашим населенным пунктам было выпущено более 200 снарядов».

Пресс-секретарь Министерства обороны отметил, что резервы врага в живой силе иссякли, и он привлекает к участию в боевых действиях добровольцев, наемников и детей: «Наша армия находится в состоянии полной боеготовности для отражения любых атак и провокаций противника».