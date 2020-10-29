Минобороны: противник отступил, неся большие потери

Вчера в течение дня попытка противника атаковать на различных направлениях была решительно пресечена. Противник отступил, неся большие потери в боевой технике и живой силе.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, в результате предпринятых ответных действий были уничтожены заместитель командующего 1-й общевойсковой армией противника полковник Артур Саркисян и начальник связи 18-й мотострелковой дивизии майор Арам Казарян.

Кроме того, офицер артиллерийского управления 1-й общевойсковой армии подполковник Б. Асерян и командир 2-го мотострелкового полка Унан Айрумян получили ранения, а заместитель командира 3-го батальона 5-го горнострелкового полка Роман Тунян пропал без вести.

| 2020-10-29T10:33:00+04:00 29 октября 2020, 10:57|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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