Минобороны о ситуации на фронте

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 36 раз, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 36 раз», — отметили в Минобороны.

По данным ведомства, c позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари и Айгедзор Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Агдам, Агбулаг и Мунджуглу Товузского района.

«Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

| 2020-09-19T11:00:14+04:00 19 сентября 2020, 12:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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