Министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, заявил, что не видит прямой военной угрозы стране со стороны России.

Он признал, что после начала спецоперации в Украине отношения Москвы и Осло изменились.

«Однако конкретной прямой военной угрозы самой Норвегии мы не видим», — заявил министр.

Грам отметил, что после распада СССР бюджет Вооруженных сил Норвегии сократился. Однако страна всегда была бдительной в отношении Крайнего Севера, сохраняла свое присутствие и разведывательную деятельность в регионе.