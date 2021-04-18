Минобороны Германии рассказало об исходящей от России угрозе Европе

Россия создает реальную угрозу Европе, заявила глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в субботу, 17 апреля, на конференции Фонда Конрада Аденауэра.

«Улучшение вооружений России и ее военные операции посреди Европы создали реальные угрозы», — приводит ее слова агентствоDPA.

По мнению министра, подобные угрозы являются «конкретными и непосредственными».

О сути «военных операций посреди Европы» Крамп-Карренбауэр не рассказала, обратив внимание на то, что у Москвы есть ракеты, которые могут достигнуть территории ФРГ.

При этом Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что тот, кто указывает на данные обстоятельства, «не настроен антироссийски», а лишь говорит о

«политических фактах».

С подобными заявлениями Крамп-Карренбауэр уже выступала ранее. Так, 3 апреля она рассказала, что необходимость ФРГ инвестировать в собственную безопасность обусловлена в том числе действиями России. ФРГ часто становится объектом атак, которые могут быть связаны с Москвой, заверила она.

В феврале канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Россия якобы постоянно впутывает страны ЕС в гибридные разногласия. Она призвала выработать общую трансатлантическую повестку по отношению к России.

В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков отметил, что подобное заявление сделано для обоснования увеличения расходов страны на оборону (izru).