Минобороны: Боевые операции на Товузском направлении продолжаются, один военнослужащий погиб

С 05:45 16 июля в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы проводятся активные боевые операции.

Как сообщили АПА в Министерстве обороны, в боях, продолжающихся до настоящего времени, точным огнем наших подразделений уничтожено около 20 единиц живой силы, 1 единица бронетехники, 1 средство радиоэлектронной борьбы, боевые посты и опорные пункты противника.

В ходе боев шехидом стал сверхсрочник Исмаилов Назим Афган оглы. Руководство Министерства обороны выражает соболезнования семье шехида.

Шехид похоронен в Агстафинском районе, где родился.

В церемонии приняли участие руководство района, военнослужащие, представители общественности.

Наши подразделения принимают ответные меры с целью предотвращения боевой активности противника.