20 сентября зарегистрирован факт трагической гибели военнослужащих Российского миротворческого контингента (РМК) в результате обстрела автомобиля марки УАЗ Patriot вблизи населенного пункта Джанятаг.

Как сообщает пресс-служба Минобороны нашей страны, следственные органы Азербайджана и России работают на месте происшествия в условиях сотрудничества.

«Мы сожалеем по поводу случившегося, выражаем глубочайшие соболезнования и желаем терпения руководству Министерства обороны России, командованию РМК, а также семьям и близким погибших», — говорится в информации.